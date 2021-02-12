На Australian Open зрительница показала средний палец Надалю (фото)

Болельщице показалось, что звезда мирового тенниса скучный.

На проходящем в австралийском Мельбурне теннисном турнире Australian Open произошел курьезный инцидент. Одна из зрительниц, наблюдавшая за игрой известного испанского теннисиста Рафаэля Надаля, что-то ему выкрикнула и показала средний палец.

Об этом сообщает couriermail.com.au.

Женщину увела охрана, а позже она пришла на радио Мельбурна и рассказала о случившемся.

"Я определенно не фанат Надаля, я думаю, что он скучный, и он постоянно проводит все эти свои ритуалы обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Сам факт того, что мои фотографии стали вирусными, показывает, насколько скучные у него матчи. Иначе, зачем людям сосредотачивать внимание на зрителе?", – рассказала женщина.

Она не стала раскаиваться в содеянном, лишь признавшись, что чувствует себя неловко.

"Мне немного неловко. Возможно, это не лучший образ, но что сделано, то сделано. Моя дочь была не очень довольна, и поэтому мне немного стыдно. Я просто крикнула Надалю, чтобы он завязывал со своим ОКР, и он на меня посмотрел. Тогда я показала ему средний палец", – рассказала женщина.

Сам Надаль, комментируя эпизод, предположил, что женщина была пьяна.

"Что я думаю по поводу истории с той женщиной? Не знаю, наверное, этот жест она показывала мне. Возможно, она выпила слишком много джина или текилы. Странная была ситуация, но в то же время и забавная. Меня это не шокировало, просто было смешно", – сказал он.

Дама с ним не согласилась: "За день я выпила всего бокал шампанского. Алкоголь действительно раскрепощает человека, но я вообще и в жизни такая".

Она также пожаловалась на охрану, которая, по ее словам, действовала грубо.

"А вот охрана была очень грубой. Они сказали: "Вам нужно идти", а я ответила: "Почему? Я зритель, я заплатила за билеты, почему мне нельзя немного покричать". Но я ушла", – рассказала женщина.

Напомним, первая теннисная ракетка Украины Элина Свитолина во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open-2021) уверенно обыграла 16-летнюю американку Кори Гауфф и вышла в следующий этап соревнований.