Свитолина вышла в третий раунд Australian Open-2021 (видео)
Была уверенно обыграна американка Кори Гауфф.
Первая теннисная ракетка Украины Элина Свитолина во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open-2021) уверенно обыграла 16-летнюю американку Кори Гауфф и вышла в следующий этап соревнований.
Об этом сообщает iSport.
Матч продолжался 1 час 18 минут и закончился с результатом – 6:4, 6:3 в пользу украинки.
За это время Свитолина сделала четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-поинта из трех.
Гауфф, в свою очередь, выполнила пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и не сумела реализовать ни одного брейк-поинта из четырех.
В следующем раунде Свитолина сыграет против Юлии Путинцевой из Казахстана. В ее активе победа на турнире WTA в одиночном разряде, выходы в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции 2016 и 2018 годах.
Напомним, в матче первого круга открытого чемпионата Австралии Элина Свитолина одержала победу над Мари Бузковой из Чехии.