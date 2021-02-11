Світоліна вийшла в третій раунд Australian Open-2021 (відео)

Була впевнено обіграна американка Корі Гауфф.

Перша тенісна ракетка України Еліна Світоліна у другому колі Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open-2021) впевнено обіграла 16-річну американку Корі Гауфф і вийшла в наступний етап змагань.

Про це повідомляє iSport.

Матч тривав 1 годину 18 хвилин і закінчився з результатом — 6:4, 6:3 на користь українки.

За цей час Світоліна зробила чотири подачі навиліт, допустила одну подвійну помилку і реалізувала два брейк-поінт з трьох.

Гауфф, в свою чергу, виконала пʼять ейсів, припустилася однієї подвійної помилки і не зуміла реалізувати жодного брейк-поінту з чотирьох.

У наступному раунді Світоліна зіграє проти Юлії Путінцевої з Казахстану. В її активі перемога на турнірі WTA в одиночному розряді, виходи в 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Франції 2016 і 2018 роках.

Нагадаємо, у матчі першого кола відкритого чемпіонату Австралії Еліна Світоліна здобула перемогу над Марі Бузковою з Чехії.