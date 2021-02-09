Свитолина вышла во второй раунд Australian Open (видео)

Украинка уверенно стартовала на турнире Большого шлема, обыграв Мари Бузкову из Чехии.

Первая теннисная ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу в матче первого круга открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open, обыграв Мари Бузкову из Чехии.

Об этом сообщает iSport.

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту и завершилась победой украинки в двух сетах – 3:6, 6:7 (5)

По ходу встречи Свитолина подала 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 4-х брейк-поинтов.

Ее соперница 4 раза подала навылет, 1 раз ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 1 из 6-ти брейк-поинтов.

В следующем раунде Свитолина встретится с американкой Кори Гауфф. Поединок состоится в среду, 10 февраля.

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Напомним, двое украинских теннисистов, Сергей Стаховский и Марта Костюк, проиграли свои стартовые матчи открытого чемпионата Австралии.

Турнир Australian Open, проходящий в Мельбурне продлится до 21 февраля. Соревнования проходят в присутствии зрителей — на все корты допускается максимум 30 тысяч человек в день, что составляет около половины от обычной посещаемости.