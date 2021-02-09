Світоліна вийшла до другого раунду Australian Open (відео)

Українка впевнено стартувала на турнірі Великого шолома, обігравши Марі Бузкова з Чехії.

Перша тенісна ракетка України Еліна Світоліна здобула перемогу в матчі першого кола відкритого чемпіонату Австралії з тенісу Australian Open, обігравши Марі Бузкова з Чехії.

Про це повідомляє iSport.

Зустріч тривала 2 години 1 хвилину і завершилася перемогою українки у двох сетах — 3: 6, 6: 7 (5)

По ходу зустрічі Світоліна подала 3 ейси, допустила 2 подвійні помилки і реалізувала 2 з 4-х брейк-поінтів.

Її суперниця 4 рази подала навиліт, 1 раз помилилася при введенні м'яча в гру і реалізувала 1 з 6-ти брейк-поінтів.

У наступному раунді Світоліна зустрінеться з американкою Корі Гауфф. Поєдинок відбудеться в середу, 10 лютого.

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Нагадаємо: двоє українських тенісистів, Сергій Стаховський та Марта Костюк, програли свої стартові матчі відкритого чемпіонату Австралії.

Турнір Australian Open, що проходить у Мельбурні триватиме до 21 лютого. Змагання проходять у присутності глядачів — на всі корти допускається максимум 30 тисяч чоловік на день, що становить близько половини від звичайної відвідуваності.