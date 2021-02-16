Футбол станет лучше без VAR: Уэйн Руни выступил за отмену видеоповторов

Бывший игрок сборной Англии заявил, что просмотр спорных моментов лишает футбол эмоций.

Бывший игрок сборной Англии, а ныне главный тренер "Дерби Каунти" Уэйн Руни заявил, что система VAR лишает футбол эмоций, и что игра станет намного лучше, если видеоповторы спорных моментов на поле отменить.

Об этом пишет Sky Sports.

"Некоторые решения VAR в АПЛ очень разочаровывают. Ты не понимаешь, как к этому решению пришли судьи. Лично я считаю, что футбол станет лучше без VAR. Даже если ты недоволен во время игры, нужно довериться судьям и дать им возможность как можно лучше делать свою работу", – сказал Руни.

Он добавил, что его особенно огорчает, когда много времени уходит на принятие решения после просмотра системы VAR.

"Просмотры VAR лишают футбол эмоций. Я забивал голы, возможно, находясь с офсайде, но все равно праздновал, просто посмотрев на бокового судью", – сказал Руни.

"Это просто смешно, когда игроки ждут одну или две минуты, чтобы узнать засчитан ли забитый ими мяч", – добавил он.

Также, по мнению Руни система VAR вредит связи футболистов с болельщиками.

"Фанаты чувствуют связь со своим клубом и игроками, когда вместе празднуют гол. Уберите это, и вы потеряете эту связь", – сказал Руни.

Напомним, президент Всеукраинского объединения тренеров, бывший тренер полтавской "Ворсклы" и мариупольского "Ильичевца", Николай Павлов заявил что VAR может убить интригу в футболе.