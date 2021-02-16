Футбол стане краще без VAR: Уейн Руні виступив за скасування відеоповторів

Колишній гравець збірної Англії заявив, що перегляд спірних моментів позбавляє футбол емоцій.

Колишній гравець збірної Англії, а нині головний тренер "Дербі Каунті" Уейн Руні заявив, що система VAR позбавляє футбол емоцій, і що гра стане набагато краще, якщо відеоповтори спірних моментів на полі скасувати.

Про це пише Sky Sports.

"Деякі рішення VAR в АПЛ дуже розчаровують. Ти не розумієш, як до цього рішення прийшли судді. Особисто я вважаю, що футбол стане краще без VAR. Навіть якщо ти незадоволений під час гри, потрібно довіритися суддям і дати їм можливість якомога краще робити свою роботу", — сказав Руні.

Він додав, що його особливо засмучує, коли багато часу йде на прийняття рішення після перегляду системи VAR.

"Перегляди VAR позбавляють футбол емоцій. Я забивав голи, можливо, перебуваючи в офсайді, але все одно святкував, просто подивившись на бокового суддю", — сказав Руні.

"Це просто смішно, коли гравці чекають одну або дві хвилини, щоб дізнатися зарахований чи ні забитий ними м'яч", — додав він.

Також, на думку Руні система VAR шкодить зв'язку футболістів з уболівальниками.

"Фанати відчувають зв'язок зі своїм клубом і гравцями, коли разом святкують гол. Приберіть це, і ви втратите цю зв'язок", — сказав Руні.

Нагадаємо, президент Всеукраїнського об'єднання тренерів, колишній тренер полтавської "Ворскли" і маріупольського "Іллічівця", Микола Павлов заявив що VAR може вбити інтригу в футболі.