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Харьков возвращает "Металлист": Ярославский и Терехов договорились о возрождении клуба (фото)

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Футбол, Александр Ярославский, Игорь Терехов, Харьков, Металлист, Болельщики
Фото: Facebook/Iгорь Терехов | Болельщики ФК "Металлист"

После окончания сезона 2015/16 "Металлист" потерял профессиональный статус из-за финансовых проблем.

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов рассказал, что договорился с бывшим владельцем харьковского "Металлиста" Александром Ярославским о возрождении клуба.

 Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Харьков возвращает себе "Металлист". Договорились с Александром Ярославским вместе возродить легендарную команду, которая в свое время дошла до второй ступени чемпионата Украины", – написал Терехов.

Накануне Александр Ярославский заявил о намерении возродить любимую команду харьковчан.

"Наш родной город Харьков и наша родная Харьковщина имеют богатейшее культурное наследие, достойное того, чтобы его бережно хранили. В числе достижений харьковской громады золотыми буквами вписанных в историю региона, победы и титулы футбольного клуба "Металлист". Семь бронзовых наград и "серебро" национального первенства, еврокубковые матчи и четвертьфинал Лиги Европы УЕФА, красавец-стадион к Евро-2012, и детская футбольная академия, а главное, всенародная любовь и гордость харьковчан – все это "Металлист", – говорится в заявлении Ярославского, опубликованном на сайте компании DCH.

 Он пообещал приложить все усилия для того, чтобы вернуть былую славу команде.

Футбол, Александр Ярославский, Игорь Терехов, Харьков, Металлист, Болельщики
Александр Ярославский

Игорь Терехов, в свою очередь, отметил, что в городе присутствует вся необходимая инфраструктура, чтобы болельщики снова имели возможность болеть за любимый клуб.

"Стадион есть, тренировочная база есть, инфраструктурно Харьков абсолютно подготовлен к большому футболу. Уверен, что вскоре общими усилиями города, болельщиков и Александра Ярославского мы сможем вывести новый-старый "Металл" не только в высшую лигу, но и побороться за чемпионство", – написал Терехов.

Исполняющий обязанности мэра Харькова пообещал в ближайшее время рассказать жителям города подробности возрождения клуба.

"В ближайшее время вместе с Александром Ярославским мы более подробно расскажем о возрождении "Металлиста". И пусть сегодня вторник – думаю, всем фанатам футбола есть, что отпраздновать вечером", – написал Терехов.

Александр Ярославский был президентом Металлиста с 2005 по 2012 год. После окончания сезона 2015/16 "Металлист" потерял профессиональный статус из-за финансовых проблем и отказа последнего владельца клуба Сергея Курченко погашать огромные долги перед футболистами, тренерским штабом и обслуживающим персоналом.