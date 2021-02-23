Харьков возвращает "Металлист": Ярославский и Терехов договорились о возрождении клуба (фото)

После окончания сезона 2015/16 "Металлист" потерял профессиональный статус из-за финансовых проблем.

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов рассказал, что договорился с бывшим владельцем харьковского "Металлиста" Александром Ярославским о возрождении клуба.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Харьков возвращает себе "Металлист". Договорились с Александром Ярославским вместе возродить легендарную команду, которая в свое время дошла до второй ступени чемпионата Украины", – написал Терехов.

Накануне Александр Ярославский заявил о намерении возродить любимую команду харьковчан.

"Наш родной город Харьков и наша родная Харьковщина имеют богатейшее культурное наследие, достойное того, чтобы его бережно хранили. В числе достижений харьковской громады золотыми буквами вписанных в историю региона, победы и титулы футбольного клуба "Металлист". Семь бронзовых наград и "серебро" национального первенства, еврокубковые матчи и четвертьфинал Лиги Европы УЕФА, красавец-стадион к Евро-2012, и детская футбольная академия, а главное, всенародная любовь и гордость харьковчан – все это "Металлист", – говорится в заявлении Ярославского, опубликованном на сайте компании DCH.

Он пообещал приложить все усилия для того, чтобы вернуть былую славу команде.

[ + – ] Александр Ярославский

Игорь Терехов, в свою очередь, отметил, что в городе присутствует вся необходимая инфраструктура, чтобы болельщики снова имели возможность болеть за любимый клуб.

"Стадион есть, тренировочная база есть, инфраструктурно Харьков абсолютно подготовлен к большому футболу. Уверен, что вскоре общими усилиями города, болельщиков и Александра Ярославского мы сможем вывести новый-старый "Металл" не только в высшую лигу, но и побороться за чемпионство", – написал Терехов.

Исполняющий обязанности мэра Харькова пообещал в ближайшее время рассказать жителям города подробности возрождения клуба.

"В ближайшее время вместе с Александром Ярославским мы более подробно расскажем о возрождении "Металлиста". И пусть сегодня вторник – думаю, всем фанатам футбола есть, что отпраздновать вечером", – написал Терехов.

Александр Ярославский был президентом Металлиста с 2005 по 2012 год. После окончания сезона 2015/16 "Металлист" потерял профессиональный статус из-за финансовых проблем и отказа последнего владельца клуба Сергея Курченко погашать огромные долги перед футболистами, тренерским штабом и обслуживающим персоналом.