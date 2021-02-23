Харків повертає "Металіст": Ярославський і Терехов домовилися про відродження клубу (фото)

Після закінчення сезону 2015/16 "Металіст" втратив професійний статус через фінансові проблеми.

Виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов розповів, що домовився з колишнім власником харківського "Металіста" Олександром Ярославським про відродження клубу.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Харків повертає собі "Металіст". Домовилися з Олександром Ярославським разом відродити легендарну команду, яка свого часу дійшла до другого ступеня чемпіонату України", — написав Терехов.

Напередодні Олександр Ярославський заявив про намір відродити улюблену команду харків'ян.

"Наше рідне місто Харків і наша рідна Харківщина мають багату культурну спадщину, гідну того, щоб її дбайливо зберігали. Серед досягнень харківської громади золотими літерами вписані в історію регіону, перемоги і титули футбольного клубу "Металіст". Сім бронзових нагород і "срібло" національної першості, єврокубкові матчі та чвертьфінал Ліги Європи УЄФА, красень-стадіон до Євро-2012, і дитяча футбольна академія, а головне, всенародна любов і гордість харків'ян — усе це "Металіст", — йдеться в заяві Ярославського, опублікованій на сайті компанії DCH.

Він пообіцяв докласти всіх зусиль для того, щоб повернути колишню славу команді.

[ + – ] Олександр Ярославський

Ігор Терехов, зі свого боку, зазначив, що в місті є вся необхідна інфраструктура, щоб вболівальники знову мали можливість вболівати за улюблений клуб.

"Стадіон є, тренувальна база є, інфраструктурно Харків абсолютно підготовлений до великого футболу. Упевнений, що незабаром спільними зусиллями міста, уболівальників та Олександра Ярославського ми зможемо вивести новий-старий "Метал" не тільки у вищу лігу, але і поборотися за чемпіонство", — написав Терехов.

Виконувач обов'язків мера Харкова пообіцяв найближчим часом розповісти мешканцям міста подробиці відродження клубу.

"Найближчим часом разом з Олександром Ярославським ми докладніше розповімо про відродження "Металіста". І нехай сьогодні п'ятниця — думаю, усім фанатам футболу є, що відсвяткувати ввечері", — написав Терехов.

Олександр Ярославський був президентом "Металіста" з 2005 по 2012 рік. Після закінчення сезону 2015/16 "Металіст" втратив професійний статус через фінансові проблеми та відмову останнього власника клубу Сергія Курченка погасити величезні борги перед футболістами, тренерським штабом та обслуговчим персоналом.