Есть незаконченное дело: Владимир Кличко может вернуться в большой бокс

По словам гендиректора К2 Promotions Александра Красюка, легендарный украинский боксер хочет стать самым возрастным чемпионом мира и отплатить Тайсону Фьюри за поражение.

Генеральный директор К2 Promotions Александр Красюк заявил, что Владимир Кличко может вернуться в профессиональный бокс, так как у него есть желание стать самым возрастным чемпионом мира.

Об этом он сказал в эфире в Instagram.

"Владимир сам толком не знает, будет ли он выходить в ринг или нет. Он говорил, что единственное, что его может смотивировать – это войти в историю, как самый возрастной чемпион мира. К концу 2021 года он будет в возрасте, большем, чем Джордж Форман в свою бытность чемпиона мира", – сказал Красюк.

Джордж Форман на сегодняшний день является самым возрастным чемпионом мира в профессиональном боксе. Этот титул он завоевал, когда ему было 45 лет. Владимиру Кличко 45 лет исполнится в уже в марте этого года.

Кроме того, по словам Красюка, у Владимира еще есть незаконченное дело, а именно реванш с действующим чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

"У него был подписан рематч с Владимиром. Все знают, что тогда было с Фьюри – он ушел во все тяжкие, его никто не мог найти. Поэтому реванш не состоялся. На мой субъективный взгляд, этот бой мог бы взбудоражить Владимира", – сказал Красюк.

Напомним, Тайсон Фьюри завладел поясами чемпиона мира по версиям IBO, WBO и WBА после того, как в ноябре 2015 года в немецком Дюссельдорфе победил по очкам Владимира Кличко. После боя украинский боксер воспользовался опцией в контракте на проведение реванша с Фьюри. Однако британец отказался от боя-реванша с украинцем якобы из-за депресии.