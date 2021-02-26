Є незакінчена справа: Володимир Кличко може повернутися у великий бокс

За словами гендиректора К2 Promotions Олександра Красюка, легендарний український боксер хоче стати найстаршим чемпіоном світу і відплатити Тайсону Ф'юрі за поразку.

Генеральний директор К2 Promotions Олександр Красюк заявив, що Володимир Кличко може повернутися в професійний бокс, оскільки в нього є бажання стати найстаршим чемпіоном світу.

Про це він сказав в ефірі в Instagram.

"Володимир сам точно не знає, чи буде він виходити на ринг, чи ні. Він говорив, що єдине, що його може вмотивувати — це увійти в історію, як найстарший чемпіон світу. До кінця 2021 року він буде у віці, більшому, ніж Джордж Форман під час свого отримання чемпіона світу", — сказав Красюк.

Джордж Форман на сьогодні є найстаршим чемпіоном світу в професійному боксі. Цей титул він завоював, коли йому було 45 років. Володимиру Кличку 45 років виповниться вже в березні цього року.

Крім того, за словами Красюка, у Володимира ще є незакінчена справа, а саме реванш з чинним чемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.

"У нього був підписаний рематч з Володимиром. Усі знають, що тоді було з Ф'юрі — він пішов у всі тяжкі, його ніхто не міг знайти. Тому реванш не відбувся. На мій погляд, цей бій міг би розбурхати Володимира", — сказав Красюк.

Нагадаємо: Тайсон Ф'юрі заволодів поясами чемпіона світу за версіями IBO, WBO і WBА після того, як у листопаді 2015 року в німецькому Дюссельдорфі переміг за очками Володимира Кличка. Після бою український боксер скористався опцією в контракті на проведення реваншу з Ф'юрі. Однак британець відмовився від бою-реваншу з українцем нібито через депресію.