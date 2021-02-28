"Заря" на последних секундах победила "Шахтер" (видео)

Решающий мяч в Киеве на НСК "Олимпийский" забил Дмитрий Иванисеня.

Луганский футбольный клуб "Заря" в матче 16 тура украинской Премьер-лиги обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 1:0. Судьбу матча решил гол, забитый в компенсированное ко второму тайму время. Об этом сообщает Ua-footbal.

Отмечается, что решающий мяч в Киеве на НСК "Олимпийский" забил Дмитрий Иванисеня (90+4).

Начало матча было за "горняками". У "Зари" был подходящий момент в середине первого тайма, но луганчане не смогли им воспользоваться.

На 80-й минуте "Заря" осталась в меньшинстве после удаления Жуниньо.

"Шахтер" потерпел первое поражение в национальном первенстве-2020/21.

"Заря" в свою очередь продолжила серию побед в сезоне до шести матчей.

У "Шахтера" осталось 33 очка, "горняки" занимают второе место в таблице УПЛ, отставая на 1 пункт от "Динамо". "Заря" набрала 29 очков и поднялась на третью позицию.

"Шахтер" – "Заря" – 0:1.

Гол: Иванисеня, 90+4.

"Шахтер": Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Тете (Соломон, 77), Марлос, Алан Патрик (Маркос Антонио, 65), Тайсон, Мораес.

"Заря": Василь, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниньо, Юрченко (Цыганикс, 81), Назарина, Кочергин (Хомченовский, 13), Кабаев (Иванисеня, 73), Гладкий (Шахаб, 72), Сайядманеш.

Предупреждения: Алан Патрик – Назарина.

Удаление: Жуниньо, 79.