"Зоря" на останніх секундах перемогла "Шахтар" (відео)

Вирішальний м'яч у Києві на НСК "Олімпійський" забив Дмитро Іванисеня.

Луганський футбольний клуб "Зоря" в матчі 16 туру УПЛ обіграв донецький "Шахтар" з рахунком 1:0. Долю матчу вирішив гол, забитий наприкінці другого тайму. Про це повідомляє Ua-footbal.

Відзначається, що вирішальний м'яч у Києві на НСК "Олімпійський" забив Дмитро Іванисеня (90+4).

Початок матчу був за "гірниками". У "Зорі" був слушний момент в середині першого тайму, але луганчани не змогли ним скористатися.

На 80-й хвилині "Зоря" залишилася в меншості після видалення Жуніньо.

"Шахтар" зазнав першої поразки в національній першості-2020/21.

"Зоря" в свою чергу продовжила серію перемог у сезоні до шести матчів.

У "Шахтаря" залишилося 33 очки, "гірники" посідають друге місце в таблиці УПЛ, відстаючи на 1 пункт від "Динамо". "Зоря" набрала 29 очок і піднялася на третю позицію.

"Шахтар" — "Зоря" — 0:1.

Гол: Іванисеня, 90+4.

"Шахтар": Трубін, Додо, Віта, Матвієнко, Ісмаїлі, Майкон, Тете (Соломон, 77), Марлос, Алан Патрік (Маркос Антоніо, 65), Тайсон, Мораес.

"Зоря": Василь, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуніньо, Юрченко (Циганікс, 81), Назарин, Кочергін (Хомченовський, 13), Кабан (Іванисеня, 73), Гладкий (Шахаб, 72), Сайядманеш.

Попередження: Алан Патрік — Назарин.

Вилучення: Жуніньо, 79.