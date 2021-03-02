Комиссия по регулированию азартных игр одобрила выдачу Parimatch первой лицензии на букмекерскую деятельность

Во вторник, 2 февраля, комиссия по регулированию азартных игр и лотерей одобрила выдачу международному холдингу Parimatch первой лицензии на организацию букмекерской деятельности в Украине.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте комиссии.

Согласно закону о регулировании рынка азартных игр, лицензия обошлась компании в около 108 млн гривен. А срок ее действия ограничен пятью годами.

Также известно, что согласно подсчетам Министерства финансов Украины, в этом году игровая отрасль принесет в бюджет страны порядка 7,4 млрд гривен. Тем не менее, для полного запуска рынка азартных услуг в стране необходимо реформировать налоговое законодательство.

Сам процесс лицензирования предусматривается законом об организации и проведении азартных игр.