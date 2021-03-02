Україна
Комісія з регулювання азартних ігор схвалила видачу Parimatch першої ліцензії на букмекерську діяльність
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У вівторок, 2 лютого, комісія з регулювання азартних ігор і лотерей схвалила видачу міжнародного холдингу Parimatch першої ліцензії на організацію букмекерської діяльності в Україні.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті комісії.
Відповідно до закону щодо регулювання ринку азартних ігор, ліцензія обійшлася компанії в близько 108 млн гривень. А термін її дії обмежений п'ятьма роками.
Також відомо, що згідно з підрахунками Міністерства фінансів України, в цьому році ігрова галузь принесе в бюджет країни порядку 7,4 млрд гривень. Проте, для повного запуску ринку азартних послуг в країні необхідно реформувати податкове законодавство.
Сам процес ліцензування передбачається законом про організацію та проведення азартних ігор.