Комісія з регулювання азартних ігор схвалила видачу Parimatch першої ліцензії на букмекерську діяльність

У вівторок, 2 лютого, комісія з регулювання азартних ігор і лотерей схвалила видачу міжнародного холдингу Parimatch першої ліцензії на організацію букмекерської діяльності в Україні.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті комісії.

Відповідно до закону щодо регулювання ринку азартних ігор, ліцензія обійшлася компанії в близько 108 млн гривень. А термін її дії обмежений п'ятьма роками.

Також відомо, що згідно з підрахунками Міністерства фінансів України, в цьому році ігрова галузь принесе в бюджет країни порядку 7,4 млрд гривень. Проте, для повного запуску ринку азартних послуг в країні необхідно реформувати податкове законодавство.

Сам процес ліцензування передбачається законом про організацію та проведення азартних ігор.