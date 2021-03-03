Стали известны полуфиналисты Кубка Украины по футболу

"Динамо" победило "Колос" только в серии пенальти, а донецкий "Шахтер" сенсационно проиграл в дополнительное время "Агробизнесу".

Футболисты киевского "Динамо" вышли в полуфинал Кубка Украины сезона-2020/2021, обыграв на столичном НСК "Олимпийский" ковалевский "Колос".

Об этом сообщает iSport.

Основное и дополнительное время матча завершились вничью 0:0. Победителя встречи определила серия пенальти, в которой киевляне забили четыре мяча, а футболисты "Колоса" только три.

Пробивая одиннадцатиметровые удары, "Динамо" и "Колос" поначалу шли вровень, забив по три мяча. После этого соперники дважды не смогли поразить ворота друг друга.

Все решилось после того как киевлянин Андриевский уверенно пробил "с точки", а вот Ильин из "Колоса" отправил мяч чуть выше ворот. В итоге счет по пенальти 4:3 в пользу "Динамо".

В другом драматическом матче донецкий "Шахтер" сенсационно уступил "Агробизнесу".

Основное время встречи завершилось без забитых голов. При этом по ходу игры "Шахтер" не сумел реализовать пенальти, а гол "Агробизнеса" в ворота "горняков" не засчитал судья.

Единственный гол был забит в первом экстра-тайме, когда на 96-й минуте Богдан Семенец реализовал выход один на один с Андреем Пятовым.

В других матчах 1/4 финала Кубка Украины, луганская "Заря" на выезде обыграла "Верес" (2:1), а "Александрия" одолела "Днепр-1" в серии пенальти (1:1, 4:3 по пен.).

Таким образом, в полуфинале Кубка Украины сыграют:

"Заря"

"Динамо"

"Агробизнес"

"Александрия"

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины состоится в четверг, 4 марта, в 11:30 по киевскому времени.