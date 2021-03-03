Стали відомі півфіналісти Кубку України з футболу

"Динамо" перемогла "Колос" тільки в серії пенальті, а донецький "Шахтар" сенсаційно програв у додатковий час "Агробізнесу".

Футболісти київського "Динамо" вийшли в півфінал Кубка України сезону-2020/2021, обігравши на столичному НСК "Олімпійський" Ковалівський "Колос".

Про це повідомляє iSport.

Основний і додатковий час матчу завершилися внічию 0: 0. Переможця зустрічі визначила серія пенальті, у якій кияни забили чотири м'ячі, а футболісти "Агробізнесу" тільки три.

Пробиваючи одинадцятиметрові удари, "Динамо" і "Колос" спочатку йшли нарівні, забивши по три м'ячі. Після цього суперники двічі не змогли вразити ворота одне одного.

Усе вирішилося після того, як киянин Андрієвський впевнено пробив "з точки", а ось Ільїн з "Колоса" відправив м'яч трохи вище воріт. У підсумку рахунок з пенальті 4: 3 на користь "Динамо".

В іншому драматичному матчі донецький "Шахтар" сенсаційно поступився "Агробізнесу".

Основний час зустрічі завершився без забитих голів. При цьому по ходу гри "Шахтар" не зумів реалізувати пенальті, а гол "Колосу" у ворота "Шахтарів" не зарахував суддя.

Єдиний гол був забитий у першому екстра-таймі, коли на 96-й хвилині Богдан Семенець реалізував вихід один на один з Андрієм П'ятовим.

В інших матчах 1/4 фіналу Кубка України, луганська "Зоря" на виїзді обіграла "Верес" (2: 1), а "Олександрія" здолала "Дніпро-1" у серії пенальті (1: 1, 4: 3 з пен.).

Таким чином у півфіналі Кубку України зіграють:

"Зоря"

"Динамо"

"Агробізнес"

"Олександрія"

Жеребкування 1/2 фіналу Кубку України відбудеться в четвер, 4 березня, о 11:30 за київським часом.