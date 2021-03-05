Златан Ибрагимович пробовал себя в роли музыкального исполнителя на фестивале в Сан-Ремо (фото, видео)

Вместе со своим другом, главным тренером "Болоньи" Синишей Михайловичем, 39-летний футболист исполнил песню Io vagabondo итальянской группы I Nomadi.

Известный шведский нападающий, ныне выступающий за итальянский "Милан", Златан Ибрагимович попробовал себя в роли музыкального исполнителя, приняв участие в музыкальном фестивале в Сан-Ремо.

Об этом сообщает iSport.

Вместе со своим другом, главным тренером "Болоньи" Синишей Михайловичем 39-летний футболист исполнил на сцене песню Io vagabondo (Я бродяга) итальянской группы I Nomadi.

Curva dell'Ariston fatevi sentire 🙌

Gli “ABBADeus” debuttano sul palco di #Sanremo2021 con “Io vagabondo”. 😂

Ecco la clip integrale 👇 pic.twitter.com/omwmSu3SMf — RaiPlay (@RaiPlay) March 4, 2021

Выступление футбольных знаменитостей получилось эффектным.

[ + – ] Синиша Михайлович и Златан Ибрагимович на сцене фестиваля в Сан-Ремо

Не менее интересной получилась история, как Ибрагимович добирался до Сан-Ремо.

Швед отправился на фестиваль после тренировки на автомобиле, но попал большую пробку. Тогда он вышел из машины, остановил проезжающего мимо мотоциклиста, и попросил его подбросить до Сан-Ремо.

К счастью для Златана, мотоциклист оказался болельщиком "Милана" и с удовольствием выполнил его просьбу.

"Я просто остановил этого парня и спросил, может ли он мне помочь. К счастью, он оказался болельщиком нашей команды", – сказал Ибрагимович.

Позже он опубликовал видео своей поездки.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Златана 14 голов в 14 матчах Серии А. Его клуб "Милан" идет вторым в чемпионате Италии, отставая от лидера, миланского "Интера", на 6 баллов.

Напомним, по инициативе шведской федерации футбола Златану Ибрагимовичу установят памятник на его родине – в шведском Мальмё.