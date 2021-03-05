Златан Ибрагимович пробовал себя в роли музыкального исполнителя на фестивале в Сан-Ремо (фото, видео)
Вместе со своим другом, главным тренером "Болоньи" Синишей Михайловичем, 39-летний футболист исполнил песню Io vagabondo итальянской группы I Nomadi.
Известный шведский нападающий, ныне выступающий за итальянский "Милан", Златан Ибрагимович попробовал себя в роли музыкального исполнителя, приняв участие в музыкальном фестивале в Сан-Ремо.
Об этом сообщает iSport.
Вместе со своим другом, главным тренером "Болоньи" Синишей Михайловичем 39-летний футболист исполнил на сцене песню Io vagabondo (Я бродяга) итальянской группы I Nomadi.
Curva dell'Ariston fatevi sentire 🙌— RaiPlay (@RaiPlay) March 4, 2021
Gli “ABBADeus” debuttano sul palco di #Sanremo2021 con “Io vagabondo”. 😂
Ecco la clip integrale 👇 pic.twitter.com/omwmSu3SMf
Выступление футбольных знаменитостей получилось эффектным.
Не менее интересной получилась история, как Ибрагимович добирался до Сан-Ремо.
Швед отправился на фестиваль после тренировки на автомобиле, но попал большую пробку. Тогда он вышел из машины, остановил проезжающего мимо мотоциклиста, и попросил его подбросить до Сан-Ремо.
К счастью для Златана, мотоциклист оказался болельщиком "Милана" и с удовольствием выполнил его просьбу.
"Я просто остановил этого парня и спросил, может ли он мне помочь. К счастью, он оказался болельщиком нашей команды", – сказал Ибрагимович.
Позже он опубликовал видео своей поездки.
60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ➡️https://t.co/YmmduZpfTp— Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) March 4, 2021
⚡️Il video di @Ibra_official ⤵️#Sanremo2021 @RaiUno pic.twitter.com/l1HHkJ4Fq1
Отметим, в нынешнем сезоне на счету Златана 14 голов в 14 матчах Серии А. Его клуб "Милан" идет вторым в чемпионате Италии, отставая от лидера, миланского "Интера", на 6 баллов.
Напомним, по инициативе шведской федерации футбола Златану Ибрагимовичу установят памятник на его родине – в шведском Мальмё.