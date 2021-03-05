Златан Ібрагімович пробував себе в ролі музичного виконавця на фестивалі в Сан-Ремо (фото, відео)

Разом зі своїм другом, головним тренером "Болоньї" Синишою Михайловічем, 39-річний футболіст виконав пісню Io vagabondo італійської групи I Nomadi.

Відомий шведський нападник, який нині виступає за італійський "Мілан", Златан Ібрагімович спробував себе у ролі музичного виконавця, взявши участь в музичному фестивалі в Сан-Ремо.

Про це повідомляє iSport.

Разом зі своїм другом, головним тренером "Болоньї" Синишою Михайловічем 39-річний футболіст виконав на сцені пісню Io vagabondo (Я бродяга) італійської групи I Nomadi.

Curva dell'Ariston fatevi sentire 🙌

Gli “ABBADeus” debuttano sul palco di #Sanremo2021 con “Io vagabondo”. 😂

Ecco la clip integrale 👇 pic.twitter.com/omwmSu3SMf — RaiPlay (@RaiPlay) March 4, 2021

Виступ футбольних знаменитостей вийшов ефектним.

[ + – ] Синиша Михайлович і Златан Ібрагімович на сцені фестивалю в Сан-Ремо

Не менш цікавою вийшла історія, як Ібрагімович добирався до Сан-Ремо.

Швед відправився на фестиваль після тренування на автомобілі, але потрапив у великий затор. Тоді він вийшов з машини, зупинив мотоцикліста, який проїжджав повз, і попросив його підкинути до Сан-Ремо.

На щастя для Златана, мотоцикліст виявися вболівальником "Мілана" і з задоволенням виконав його прохання.

"Я просто зупинив цього хлопця і запитав, чи може він мені допомогти. На щастя, він виявився вболівальником нашої команди", — сказав Ібрагімович.

Пізніше він опублікував відео своєї поїздки.

Зазначимо, в нинішньому сезоні на рахунку Златана 14 голів у 14 матчах Серії А. Його клуб "Мілан" йде другим у чемпіонаті Італії, відстаючи від лідера, міланського "Інтера", на 6 балів.

Нагадаємо, за ініціативою шведської федерації футболу Златану Ібрагімовичу встановлять памʼятник на його батьківщині — у шведському Мальме.