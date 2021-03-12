"Я закончил деканат. У меня два высших образования", - российский боец ММА Емельяненко (видео)

По словам спортсмена, первое его высшее образование — "экономическое", а второе — "нефтяное".

Российский спортсмен и боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко рассказывая о своем образовании в интервью YouTube-каналу KOVALENKO заявил, что он недавно "закончил деканат на нефтяника".

"В школе — твердый троечник. После школы я закончил вот сейчас только что деканат на нефтяника. У меня два высших образования — экономическое и нефтяное. Я декан, да. Экономическое? Это экономика и управление на предприятии в городском хозяйстве", — сказал Емельяненко.

На это ведущий отреагировал словами "ничего себе, два высших образования, боец" и продолжил интервью, задавая вопросы на другие темы.

[ + – ] Емельяненко рассказывает о своем образовании с 01:44

Отметим, по информации портала eurosport.ru, российский боец ММА Емельяненко последний раз выходил на поединок в июле 2020 года. Тогда он получил технический нокаут от Магомеда Исмаилова в третьем раунде.

Напомним, в декабре 2020 года на турнире по смешанным единоборствам "АСА 115", который проходил в Москве, состоялся бой между украинцем Дмитрием Побережцем и россиянином Русланом Магомедовым. Представитель Украины отправил своего противника в нокаут на первой минуте третьего раунда.