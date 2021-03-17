"Лучи не имеет права работать в УАФ": "Олимпик" требует разбирательства (фото)

По мнению руководства донецкого клуба, глава комитета арбитров Лучано Лучи нарушает устав УАФ из-за возраста

Руководство донецкого "Олимпика" обратилось с открытым письмом в Контрольно-дисциплинарный Комитет УАФ с просьбой открыть производство в отношении главы Комитета арбитров Лучано Лучи.

В донецком клубе считают, что Лучи нарушает Устав УАФ по возрастному критерию.

"Как минимум с 07.06.2020 года, Лучи Лучано, занимающий выборную должность главы комитета арбитров УАФ, не имел право этого делать", — говорится в сообщении.

Дело в том, что в соответствии с ч.3 ст.14 Раздела V Устава УАФ в последней редакции от 07.06.2020, лицо, которому на дату проведения выборов исполнилось 70 и больше лет, не имеет права быть избранным или переизбранным на должность в выборные органы, а в случае исполнения лицу 70 лет на выборной должности – полномочия такого лица прекращаются в этот день.

Лучи Лучано исполнилось 70 лет еще 02 августа 2019 года.

"За какие заслуги и при помощи каких манипуляций с 71-летним иностранным "профессионалом" в 2020 году был продлен контракт, мы предлагаем разобрать Вам и Контрольно-дисциплинарному комитету УАФ, в который сегодня мы отправили 3–е по счету заявление", – подчеркивается в сообщении.

По факту установленного нарушения, руководство донецкого клуба требует начать проверку причин и обстоятельств, по которым Лучано Лучи продолжал занимать свой пост, несмотря на возрастные ограничения.

Напомним, ранее президент футбольного клуба Олимпик Владислав Гельзин, во время послематчевого интервью главного тренера команды Юрия Калитвинцева телеканалу "Футбол 1", ворвался в прямой эфир с матерной критикой в адрес судьи, который отменил гол в ворота "Шахтеру".