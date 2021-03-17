"Лучі не має права працювати в УАФ": "Олімпік" вимагає розгляду (фото)

На думку керівництва донецького клубу, голова комітету арбітрів Лучано Лучі порушує статут УАФ через вік

Керівництво донецького "Олімпіка" звернулося з відкритим листом до Контрольно-дисциплінарного Комітету УАФ з проханням відкрити провадження щодо голови Комітету арбітрів Лучано Лучі.

У донецькому клубі вважають, що Лучі порушує Статут УАФ за віковим критерієм.

"Як мінімум з 07.06.2020 року Лучі Лучано, який займає виборну посаду голови комітету арбітрів УАФ, не мав права цього робити", — йдеться в повідомленні.

Справа в тому, що відповідно до ч.3 ст.14 Розділу V Статуту УАФ в останній редакції від 07.06.2020, особа, якій на дату проведення виборів виповнилося 70 і більше років, не має права бути обраною або переобраною на посаду у виборні органи, а в разі виповнення особі 70 років на виборній посаді — повноваження такої особи припиняються в цей день.

Лучі Лучано виповнилося 70 років ще 2 серпня 2019 року.

"За які заслуги і за допомогою яких маніпуляцій з 71-річним іноземним "професіоналом" у 2020 році був продовжений контракт, ми пропонуємо розібрати вам і Контрольно-дисциплінарному комітету УАФ, у який сьогодні ми відправили 3-ю за рахунком заяву", — підкреслюється в повідомленні.

За фактом встановленого порушення, керівництво донецького клубу вимагає почати перевірку причин і обставин, за якими Лучано Лучі продовжував займати свій пост, незважаючи на вікові обмеження.

Нагадаємо, що раніше президент футбольного клубу Олімпік Владислав Гельзін, під час післяматчевого інтерв'ю головного тренера команди Юрія Калитвинцева телеканалу "Футбол 1", увірвався в прямий ефір з матірною критикою на адресу судді, який скасував гол у ворота "Шахтаря".