"Заря" выкупит форварда у "Фенербахче" и продаст его в "Шахтер", - СМИ

Луганский клуб намерен выкупить контракт Аллахьяра Сайядманеша и заработать 8 миллионов евро на дальнейшей перепродаже

Иранский нападающий Зари Аллахьяр Сайядманеш в летнее межсезонье может сменить клуб. Как сообщает турецкое издание Fotospor, луганский клуб планирует активировать опцию выкупа форварда у "Фенербахче", которому принадлежат права на футболиста. Сумма трансфера, согласно договоренности между клубами, составит 1.5 миллиона евро.

При этом издание сообщает, что "Заря" планирует сразу же продать Аллахьяра в "Шахтер" за 8 миллионов евро, о чем клубы уже договорились между собой. Таким образом, на этой сделке луганский клуб заработает 6,5 миллионов.

В текущем сезоне Аллахьяр Сайядманеш провел 11 матчей в чемпионате Украины, в которых забил 4 гола.

Напомним, "Заря" обыграла "Шахтер" в 16-м туре УПЛ, забив решающий мяч в компенсированное время. Исход противостояния решил гол Дмитрия Иванисени, забитый с передачи Аллахьяра Сайядманеша.