"Зоря" викупить форварда у "Фенербахче" і продасть його в "Шахтар", — ЗМІ

Луганський клуб має намір викупити контракт Аллахʼяра Сайядманеша і заробити 8 мільйонів євро на майбутньому перепродажі.

Іранський нападник Зорі Аллахʼяр Сайядманеш у літнє міжсезоння може змінити клуб. Як повідомляє турецьке видання Fotospor, луганський клуб планує активувати опцію викупу форварда у "Фенербахче", якому належать права на футболіста. Сума трансферу, згідно з домовленістю між клубами, складе 1.5 мільйона євро.

При цьому видання повідомляє, що "Зоря" планує одразу ж продати Аллахʼяра в "Шахтар" за 8 мільйонів євро, про що клуби вже домовилися між собою. Таким чином, на цій угоді луганський клуб заробить 6,5 мільйона.

У поточному сезоні Аллахʼяр Сайядманеш провів 11 матчів у чемпіонаті України, в яких забив 4 голи.

Нагадаємо, "Зоря" обіграла "Шахтар" в 16-му турі УПЛ, забивши вирішальний мʼяч у компенсований час. Результат протистояння вирішив гол Дмитра Іванисеня, забитий з передачі Аллахʼяра Сайядманеша.