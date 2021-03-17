"Барселона" и "Ювентус" готовят громкий обмен, - СМИ

В каталонском клубе рассчитывают, что Дибала усилит атакующую линию и готовы расстаться с Гризманном

Каталонская "Барселона" намерена усилить атакующую линию команды в летнее межсезонье форвардом "Ювентуса" Пауло Дибалой, сообщает издание Calciomercato.com. Туринский клуб остановил переговоры с Дибалой о продлении нового контракта и готов включить аргентинца в сделку по приобретению Антуана Гризманна.

Издание отмечает, что сделка осложняется несколькими факторами. Одним из них является будущее Лионеля Месси. В случае если он останется в "Барселоне", Дибале будет непросто выдержать конкуренцию на позиции правого нападающего. Другой фактор – возраст и финансовые запросы Гризманна. Согласно его контракту с Барселоной, начиная с июля 2021 года, заработная плата 30-летнего француза будет составлять 21 миллион евро за сезон. Это идет вразрез с идеологией Ювентуса, который пытается максимально сократить зарплатную ведомость.

Напомним, "Барселону" оштрафовали за трансфер Гризманна на 300 евро. По условиям "клаусулы" (выплата за досрочное расторжение контракта) Гризманна "Атлетико" должен был получить за его уход 200 млн евро, если бы он состоялся до 1 июля, и 120 миллионов евро — если после. О контракте Гризманна с "Барселоной" официально было объявлено 12 июля.

"Атлетико" же в иске, поданном в федерацию, заявлял, что представители Гризманна договорились с "Барселоной" еще весной. Но договоренность была неофициальной.