"Барселона" і "Ювентус" готують гучний обмін, — ЗМІ

У каталонському клубі розраховують, що Диба посилить атакувальну лінію і готові розлучитися з Грізманном

Каталонська "Барселона" має намір підсилити атакувальну лінію команди в літнє міжсезоння форвардом "Ювентуса" Пауло Дибалом, повідомляє видання Calciomercato.com. Туринський клуб зупинив переговори з Дибалом про продовження нового контракту і готовий включити аргентинця в операцію з придбання Антуана Грізманна.

Видання зазначає, що угода ускладнюється декількома факторами. Одним з них є майбутнє Ліонеля Мессі. У разі якщо він залишиться в "Барселоні", Дибалі буде непросто витримати конкуренцію на позиції правого нападника. Інший фактор — вік і фінансові запити Грізманна. Згідно з його контрактом з Барселоною, починаючи з липня 2021 року заробітна плата 30-річного француза становитиме 21 мільйон євро за сезон. Це йде врозріз з ідеологією Ювентуса, який намагається максимально скоротити зарплатну відомість.

Нагадаємо, що "Барселону" оштрафували за трансфер Грізманна на 300 євро. За умовами "клаусули" (виплата за дострокове розірвання контракту) Грізманн "Атлетіко" повинен був отримати за його відхід 200 млн євро, якби він відбувся до 1 липня, і 120 мільйонів євро — якщо після. Про контракт Грізманна з "Барселоною" офіційно було оголошено 12 липня.

"Атлетіко" ж у позові, поданому в федерацію, заявляв, що представники Грізманна домовилися з "Барселоною" ще навесні. Але домовленість була неофіційною.