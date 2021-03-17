Усик показал, как поддерживает физическую форму

Украинский боксер поделился видео из тренировочного зала

Экс-чемпион мира в крузервейте Александр Усик поделился видео из тренировочного зала. На нем видно элементы силовых упражнений, которые выполняет украинский боксер. Сам спортсмен подписал это видео философской фразой: "Мы продолжаем гореть, чтобы возродиться, как Феникс".

Пользователи в комментариях оценили старания Усика. Среди прокомментировавших видео и бывший соперник Александра, британский боксер Тони Беллью.

Напомним, что ранее Усик предложил будущему сопернику Джо Джойску сразиться на НСК Олимпийский.

Отметим, Александр Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Энтони Джошуа. Британский чемпион хочет провести следующий бой с Тайсоном Фьюри и поэтому должен отказаться от титула.

Украинец может подраться за временный титул WBO с британцем Джо Джойсом. А потом победителя поединка Джошуа – Фьюри обяжут в течение 180 дней провести поединок с победителем боя Усик – Джойс. Если же этого не произойдет, то победитель боя Усик – Джойс получит полноценный титул чемпиона WBO в супертяжелом весе.

Команда Усика заявила, что будет делать все возможное для организации боя Усика в Украине.