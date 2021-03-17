Усик показав, як підтримує фізичну форму

Український боксер поділився відео з тренувального залу

Екс-чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик поділився відео з тренувального залу. На ньому видно елементи силових вправ, які виконує український боксер. Сам спортсмен підписав це відео філософською фразою: "Ми продовжуємо горіти, щоб відродитися, як Фенікс".

Користувачі в коментарях оцінили старання Усика. Серед коментаторів відео і колишній суперник Олександра, британський боксер Тоні Беллью.

Нагадаємо, що раніше Усик запропонував майбутньому супернику Джо Джойсу битися на НСК Олімпійський.

Зазначимо, що Олександр Усик є обовʼязковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Ентоні Джошуа. Британський чемпіон хоче провести наступний бій з Тайсоном Фʼюрі і тому повинен відмовитися від титулу.

Українець може побитися за тимчасовий титул WBO з британцем Джо Джойсом. А потім переможця поєдинку Джошуа — Фʼюрі зобовʼяжуть протягом 180 днів провести поєдинок з переможцем бою Усик — Джойс. Якщо ж цього не відбудеться, то переможець бою Усик — Джойс отримає повноцінний титул чемпіона WBO в суперважкій вазі.

Команда Усика заявила, що буде робити все можливе для організації бою Усика в Україні.