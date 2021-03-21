Тайсон переведен в дубль "Шахтера" за отказ выходить на поле в матче с "Ромой", – Срна

Бразильский легионер будет оштрафован на более чем половину месячной зарплаты.

Многолетний бразильский легионер донецкого "Шахтера" и бывший капитан команды Тайсон отстранен от тренировочного процесса, переведен в дубль и не примет участия в матче 19-го тура УПЛ против ФК "Львов".

Об этом сообщил Meta-ratings.com.ua.

Бразилец был переведен в дублирующий состав "горняков" из-за дисциплинарных санкций.

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна позже объяснил причины перевода ведущего полузащитника команды в дубль.

"Во время ответного матча с "Ромой" в Лиге Европы Тайсон отказался как от разминки, так и от выхода на замену. После этого клуб принял решение – отправил его в "дубль". Теперь Тайсон тренируется там", – сказал Срна в комментарии телеканалу Футбол 1.

Он добавил, что любой футболист всегда обязан оставаться профессионалом, независимо от прошлых заслуг.

"Тайсон много сделал для "Шахтера", но никто не может быть выше клуба. Мы все профессионалы, должны выполнять свой контракт, уважать клуб, команду. Тайсон этого не сделал, и мы приняли по нему соответствующее решение", – сказал Срна.

Как сообщает канал Бомбардир, кроме дисциплинарного наказания, Тайсон будет оштрафован на более чем половину месячной зарплаты. Известно, что в донецком клубе игрок зарабатывает 3 миллиона евро в год.

Сам футболист уже прокомментировал бразильским СМИ, что его перевели в дубль из-за возникшего спора с главным тренером команды Луишем Каштру.

"Я обсуждаю некоторые вещи, которые считаю неправильными. Мой менеджер занимается моим будущим переходом в "Интернасьональ". А мое дело — тренироваться и смотреть, чем эта ситуация закончится", – сказал Тайсон.

Тайсон также поделился своими переживаниями у себя в Twitter.

"Отче, я знаю, что Господь заботится обо всех, поэтому, пожалуйста, научи меня найти покой в ​​Тебе. Забери мои заботы, мою тревогу и мое отчаяние. Помоги мне быть сильным в любое время для достижения побед", – написал многолетний футболист "Шахтера".

Напомним, Тайсон перешел в "Шахтер" зимой 2013 года из харьковского "Металлиста" за 15,2 миллиона евро. Действующий контракт футболиста с донецким клубом истечет 30 июня. Футболист ранее уже заявлял, что не хотел бы оставаться в Украине, и что уже согласовал свой контракт с новой командой бразильским "Интернасионалем".

В декабре 2019 Тайсон был признан лучшим игроком года в Украине. В нынешнем сезоне он провел 24 поединка за "горняков", забив два гола и отдав одну результативную передачу.