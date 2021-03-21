Тайсон переведений в дубль "Шахтаря" за відмову виходити на поле в матчі з "Ромою", — Срна

Бразильський легіонер буде оштрафований на більш ніж половину місячної зарплати.

Багаторічний бразильський легіонер донецького "Шахтаря" і колишній капітан команди Тайсон відсторонений від тренувального процесу, переведений в дубль і не візьме участі в матчі 19-го туру УПЛ проти ФК "Львів".

Про це повідомив Meta-ratings.com.ua.

Бразилець був переведений до дублюючого складу "гірників" за порушення дисципліни.

Директор з футболу донецького "Шахтаря" Даріо Срна пізніше пояснив причини переведення провідного півзахисника команди в дубль.

"Під час матчу-відповіді з" Ромою "в Лізі Європи Тайсон відмовився як від розминки, так і від виходу на заміну. Після цього клуб прийняв рішення — відправив його в" дубль ". Тепер Тайсон тренується там", — сказав Срна в коментарі телеканалу Футбол 1.

Він додав, що будь-який футболіст завжди повинен залишатися професіоналом, незалежно від минулих заслуг.

"Тайсон багато зробив для" Шахтаря ", але ніхто не може бути вище клубу. Ми всі професіонали, повинні виконувати свій контракт, поважати клуб, команду. Тайсон цього не зробив, і ми прийняли по ньому відповідне рішення", — сказав Срна.

Як повідомляє канал Бомбардир, крім дисциплінарного покарання, Тайсон буде оштрафований на більш ніж половину місячної зарплати. Відомо, що в донецькому клубі гравець заробляє 3 мільйони євро в рік.

Сам футболіст вже прокоментував бразильським ЗМІ, що його перевели в дубль через виникнення спору з головним тренером команди Луїшем Каштру.

"Я обговорюю деякі речі, які вважаю неправильними. Мій менеджер займається моїм майбутнім переходом в" Інтернасьональ ". А моя справа — тренуватися і дивитися, чим ця ситуація закінчиться", — сказав Тайсон.

Тайсон також поділився своїми переживаннями у себе в Twitter.

"Отче, я знаю, що Господь піклується про всіх, тому, будь ласка, навчи мене знайти спокій в Тобі. Забери мої турботи, мою тривогу і мій розпач. Допоможи мені бути сильним в будь-який час для досягнення перемог", — написав багаторічний футболіст "Шахтаря".

Нагадаємо, Тайсон перейшов в "Шахтар" взимку 2013 року з харківського "Металіста" за 15,2 мільйона євро. Чинний контракт футболіста з донецьким клубом закінчиться 30 червня. Футболіст раніше вже заявляв, що не хотів би залишатися в Україні, і що вже погодив свій контракт з новою командою бразильським "Інтернасіональ".

У грудня 2019 Тайсон був визнаний кращим гравцем року в Україні. У нинішньому сезоні він провів 24 поєдинки за "гірників", забивши два голи і віддавши одну результативну передачу.