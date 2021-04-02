В Бразилии футболиста удалили с поля через 9 секунд после начала матча (видео)

В борьбе за мяч игрок решил применить прием в стиле кунг-фу.

В региональном чемпионате Бразилии по футболу между "Ботафого" и "Трези" игрок умудрился схлопотать красную карточку всего через 9 секунд после начала матча.

Об этом сообщается в Twitter Drafts 3.7.

Игрок "Ботафого" Кайо Уилкер по-видимому серьезно настроился на игру и в борьбе за мяч применил прием в стиле кунг-фу против игрока "Трези", нанеся ему травму.

Еще не успев вспотеть, Уилкер был удален с поля, оставив свою команду на весь матч в меньшинстве.

Футболисты "Ботафого" вынуждены были отбиваться до 79-й минуты, пока футболист "Трези" Жоау Росарио не забил победный гол.

[ + – ] Игрок "Ботафого" Кайо Уилкер

Напомним, во время матча квалификации Кубка африканских наций, в котором сборная Египта обыграла у себя на поле Коморские острова со счетом 4:0, фанат выбежал на поле, чтобы поцеловать Мохамеда Салаха.