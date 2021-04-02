У Бразилії футболіста видалили з поля через 9 секунд після початку матчу (відео)
У боротьбі за м'яч гравець вирішив застосувати прийом у стилі кунг-фу.
У регіональному чемпіонаті Бразилії з футболу між "Ботафого" і "Трезеном" гравець примудрився заробити червону картку через 9 секунд після початку матчу.
Про це повідомляється у Twitter Drafts 3.7.
Гравець "Ботафого" Кайо Вілкер, мабуть, серйозно налаштувався на гру і в боротьбі за мʼяч застосував прийом у стилі кунг-фу проти гравця "Трезену", завдавши йому травму.
Ще не встигнувши спітніти, Вілкер був видалений з поля, залишивши свою команду на весь матч у меншості.
April 2, 2021
Футболісти "Ботафого" змушені були відбиватися до 79-ї хвилини, поки футболіст "Трезену" Жоау Росаріо не забив переможний гол.
Нагадаємо, що під час матчу кваліфікації Кубку африканських націй, у якому збірна Єгипту обіграла в себе на полі Коморські острови з рахунком 4: 0, фанат вибіг на поле, щоб поцілувати Мохаммеда Салаха.