Официально: "Динамо" продлило контракт с Луческу на два года

Киевляне продлили соглашение с Мирчей Луческу сроком на два сезона с возможностью последующей пролонгации

"Динамо" объявило о продлении контракта с румынским тренером Мирчей Луческу.

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Новый контракт с 75-летним тренером рассчитан до лета 2023. Стороны достигли нового соглашения во время совместной поездки на финал Лиги чемпионов.

"Мы полностью доверяем Мистеру и его стратегии развития. Мирча Луческу не только тренер-победитель, он является специалистом, который развивает игроков и помогает меняться нашему клубу. Надеюсь, что ближайшие два года — это только начало новой, победной страницы в истории "Динамо", и мы очень рады, что Луческу будет частью этого пути.

За год наш клуб и команда сделали большой шаг вперед и мы надеемся, что прогресс продолжится. Сделав правильный выбор год назад, мы не сомневаемся, что и нынешнее решение пойдет на пользу "Динамо", - приводит слова президента "Динамо" Суркиса официальный сайт киевлян.

Напомним, что в 2020 году Луческу подписал с киевским клубом контракт по системе 2+1.

В первом же сезоне под руководством Мирчи Луческу "Динамо" выиграло чемпионат Украины, кубок Украины и Суперкубок Украины. При Луческу киевляне добыли 28 побед, 8 ничьих, 7 матчей завершились поражением. Команда вернулась в Лигу чемпионов, вышла в 1/8 финала Лиги Европы и выиграла все внутренние трофеи.

Напомним, ранее появилась информация, что "Динамо" возвращает из аренды 13 футболистов. Каждый из них получит возможность проявить себя на предсезонном сборе. Среди футболистов, которые вернутся в расположение действующего чемпиона, Сергей Булеца, Назарий Русин, Артем Шабанов и Георгий Цитаишвили.