Офіційно: "Динамо" продовжив контракт з Луческу на два роки

Кияни продовжили угоду з Мірчею Луческу терміном на два сезони з можливістю подальшої пролонгації

"Динамо" оголосив про продовження контракту з румунським тренером Мірчею Луческу.

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Новий контракт з 75-річним тренером розрахований до літа 2023. Сторони досягли нової угоди під час спільної поїздки на фінал Ліги чемпіонів.

"Ми повністю довіряємо Містеру і його стратегії розвитку. Мірча Луческу не тільки тренер-переможець, він є фахівцем, який розвиває гравців і допомагає змінюватися нашому клубу. Сподіваюся, що найближчі два роки — це тільки початок нової, переможної сторінки в історії "Динамо", і ми дуже раді, що Луческу буде частиною цього шляху.

За рік наш клуб і команда зробили великий крок вперед і ми сподіваємося, що прогрес продовжиться. Зробивши правильний вибір рік тому, ми не сумніваємося, що і нинішнє рішення піде на користь "Динамо", — наводить слова президента "Динамо" Суркіса офіційний сайт киян.

Нагадаємо, що у 2020 році Луческу підписав з київським клубом контракт за системою 2 + 1.

У першому ж сезоні під керівництвом Мірчі Луческу "Динамо" виграв чемпіонат України, кубок України і Суперкубок України. При Луческу кияни здобули 28 перемог, 8 нічиїх, 7 матчів завершилися поразкою. Команда повернулася в Лігу чемпіонів, вийшла в 1/8 фіналу Ліги Європи і виграла всі внутрішні трофеї.

Нагадаємо, сьогодні з'явилася інформація, що "Динамо" повертає з оренди 13 футболістів. Кожен з них отримає можливість проявити себе на передсезонному зборі. Серед футболістів, які повернуться в розташування чинного чемпіона, Сергій Булеца, Назарій Русин, Артем Шабанов і Георгій Цітаішвілі.