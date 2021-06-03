Официально: Симоне Индзаги – новый тренер "Интера"

"Интер" объявил о назначении тренером специалиста, который в прошлом сезоне тренировал "Лацио".

"Интер" объявил о назначении главным тренером итальянского специалиста Симоне Индзаги.

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45-летний итальянец заключил контракт сроком на два года. Ранее Индзаги тренировал римское "Лацио", на новом посту Индзаги сменил Антонио Конте, который сумел выиграть для "Интера" чемпионство в последнем сезоне.

Отметим, что Индзаги был футболистом "Лацио" с 1999 по 2010-й год и выигрывал с этим клубом чемпионат Италии, трижды становился обладателем кубка Италии, а также выигрывал Суперкубок Италии и Суперкубок УЕФА.

В качестве тренера "Лацио" он завоевал с командой Кубок Италии и дважды стал победителем Суперкубка Италии.

Ранее сообщалось, что Конте покинул "Интер" из-за разногласий с руководством.

Руководство "Интера" не планирует много вкладывать в усиление команды, а также хотело сократить расходы и уменьшить зарплаты в команде на 20% из-за финансового кризиса.

Конте был не согласен с курсом руководства на новый сезон и считает, что, наоборот, клуб нуждается в усилении. По данным источника, по итогам встречи с руководством стороны пожали руки и решили прекратить сотрудничество. Конте не захотел работать в таких условиях и не видит будущего у нынешнего состава команды.

Ранее генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта высоко оценил работу Антонио Конте в "Интере".

Напомним, что Конте возглавил "Интер" в 2019 году, а до этого тренировал "Челси", сборную Италии, "Ювентус", "Сиену", "Аталанту", "Бари" и "Ареццо".

В первом сезоне с "Интером" вышел в финале Лиги Европы, а в завершившемся чемпионате Италии впервые за 11 лет стали чемпионами Италии.