Офіційно: Сімоне Індзагі — новий тренер "Інтера"

"Інтер" оголосив про призначення тренером фахівця, який у минулому сезоні тренував "Лаціо".

"Інтер" оголосив про призначення головним тренером італійського фахівця Сімоне Індзагі.

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45-річний італієць уклав контракт терміном на два роки. Раніше Індзагі тренував римський "Лаціо", на новій посаді Індзагі змінив Антоніо Конте, який зумів виграти для "Інтера" чемпіонство в останньому сезоні.

Зазначимо, що Індзагі був футболістом "Лаціо" з 1999 по 2010-й рік і вигравав з цим клубом чемпіонат Італії, тричі ставав володарем кубку Італії, а також вигравав Суперкубок Італії і Суперкубок УЄФА.

У ролі тренера "Лаціо" він завоював з командою Кубок Італії і двічі став переможцем Суперкубку Італії.

Раніше повідомлялося, що Конте покинув "Інтер" через розбіжності з керівництвом.

Керівництво "Інтера" не планує багато вкладати в посилення команди, а також хотіло скоротити витрати і зменшити зарплати в команді на 20% через фінансову кризу.

Конте був не згоден з курсом керівництва на новий сезон і вважає, що, навпаки, клуб потребує посилення. За даними джерела, за підсумками зустрічі з керівництвом сторони потиснули руки і вирішили припинити співпрацю. Конте не захотів працювати в таких умовах і не бачить майбутнього в нинішнього складу команди.

Раніше генеральний директор "Інтера" Джузеппе Маротта високо оцінив роботу Антоніо Конте в "Інтері".

Нагадаємо, що Конте очолив "Інтер" у 2019 році, а до цього тренував "Челсі", збірну Італії, "Ювентус", "Сієну", "Аталанту", "Барі" та "Ареццо".

У першому сезоні з "Інтером" вийшов у фіналі Ліги Європи, а в чемпіонаті Італії, що завершився, вперше за 11 років стали чемпіонами Італії.