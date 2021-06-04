Формула-1: Гран-при Сингапура отменен из-за коронавируса – СМИ

Руководство "Формулы" приняло решение об отмене гонки и поиске альтернативного места проведения этапа

"Формула-1" приняла решение отменить гран-при Сингапура в этом году, сообщает BBC Sport.

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Руководство "Формулы" рассматривает варианты замены для гонки Сингапура в этом году из-за ограничения в принятии иностранцев властями страны во время пандемии.

Отметим, что в Сингапуре уровень заболеваемости коронавирусом не слишком высок, однако для въезжающих в страну действуют очень строгие ограничения – они и делают невозможным проведение этапа "Формулы-1".

В качестве замены в календаре может вновь появиться турецкий этап в Стамбуле. Также возможен вариант возвращения китайской гонки, либо спаренного гран-при в американском Остине.

Ранее в этом сезоне уже пришлось отменить Гран-при Китая, Канады и Турции, а австралийскую гонку перенесли.

Гонка была запланирована на 3 октября. В прошлом сезоне Гран-при также был отменен из-за пандемии коронавируса. В настоящий момент "Формула-1" рассматривает автодромы, которые могут занять свободный слот.

Представитель "Ф-1" не захотел комментировать информацию об отмене Гран-при Сингапура, однако подтвердил, что у чемпионата есть много вариантов, кем заменить гонку, если это потребуется.

Ожидается, что "Формула-1" будет выступать по актуальной версии календаря до конца сентября, остальные гонки находятся на грани срыва.

Напомним, что ближайшие соревнования "Формулы-1" пройдут в Баку в рамках Гран-при Азербайджана. 4-5 июня пройдут практики и квалификации гран-при Азербайджана, а в воскресенье, 6 июня, состоится главная гонка.

C 2017 проводится на городской трассе в Баку. Годом ранее, в 2016 году, гонка на той же трассе прошла под названием Гран-при Европы.

Напомним, что предыдущий этап Формулы-1 завершился победой нидерландского гонщика Макса Ферстаппена. Успех в Монако позволила ему вырваться в лидеры сезона, опередив британца Льюиса Хэмилтона.