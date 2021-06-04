Формула-1: Гран-прі Сінгапуру скасований через коронавірус — ЗМІ

Керівництво "Формули" прийняло рішення про скасування гонки і пошуку альтернативного місця проведення етапу.

"Формула-1" прийняла рішення скасувати гран-прі Сінгапуру цього року, повідомляє BBC Sport.

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Керівництво "Формули" розглядає варіанти заміни для гонки Сінгапуру цього року через обмеження у прийнятті іноземців владою країни під час пандемії.

Зазначимо, що в Сінгапурі рівень захворюваності коронавірусом не надто високий, однак для тих, хто в'їжджає в країну, діють дуже суворі обмеження — вони і роблять неможливим проведення етапу "Формули-1".

Як заміна, в календарі може знову з'явитися турецький етап у Стамбулі. Також можливий варіант повернення китайської гонки, або спареного гран-прі в американському Остіні.

Раніше в цьому сезоні вже довелося скасувати Гран-прі Китаю, Канади і Туреччини, а австралійську гонку перенесли.

Гонка була запланована на 3 жовтня. У минулому сезоні Гран-прі також був скасований через пандемію коронавірусу. Зараз "Формула-1" розглядає автодроми, які можуть зайняти вільний слот.

Представник "Ф-1" не захотів коментувати інформацію про скасування Гран-прі Сінгапуру, однак підтвердив, що у чемпіонату є багато варіантів, ким замінити гонку, якщо це буде потрібно.

Очікується, що "Формула-1" буде виступати з актуальної версії календаря до кінця вересня, інші гонки знаходяться на межі зриву.

Нагадаємо, що найближчі змагання "Формули-1" пройдуть в Баку у межах Гран-прі Азербайджану. 4-5 червня пройдуть практики і кваліфікації гран-прі Азербайджану, а в неділю, 6 червня, відбудеться головна гонка.

C 2017 проводиться на міській трасі в Баку. Роком раніше, у 2016 році, гонка на тій самій трасі пройшла під назвою Гран-прі Європи.

Нагадаємо, що попередній етап Формули-1 завершився перемогою нідерландського гонщика Макса Ферстаппена. Успіх в Монако дозволив йому вирватися в лідери сезону, випередивши британця Льюїса Хемілтона.