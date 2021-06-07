Сборная Канады выиграла чемпионат мира по хоккею, в драматичном финале победив Финляндию

Сборная Канады выиграла чемпионат мира, хотя еще совсем недавно могла не выйти из групповой стадии турнира.

Сборная Канады выиграла чемпионат мира по хоккею, обыграв в финале турнира Финляндию со счетом 3:2 в овертайме.

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Первую шайбу в матче забили финны – уже на девятой минуте первого периода это удалось сделать Микаэлю Руохомаа.

Во втором периоде канадцы сравняли счет, когда большинство реализовал Макс Комтуа. За четыре минуты до конца периода капитан сборной Канады Адам Хенрик мог вывести канадцев вперед, но гол не был засчитан.

В третьем периоде Финляндия снова вышла вперед, но уже через пять минут канадцы снова реализовали большинство и сравняли счет. Основное время завершилось вничью, а в овертайме сильнее оказались канадцы – автором победной шайбы стал Ник Пол.

Отметим, что в матче за 3-е место чемпионата мира сборная США разгромила Германию (6:1).

Чемпионат мира

Финал

Финляндия — Канада — 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: 1:0 — Руохомяя (Каски), 8:57

1:1 — Комтуа (Браун, Уокер), 24:30 — 5х4

2:1 — Линдбом (Ноусиайнен, Руохомяя), 45:27

2:2 — Хенрик (Комтуа, Браун) — 5х4

3:2 — Пол (Браун), 66:28

Вратари: Олкинуора — Кемпер

Благодаря этой победе Канада в 27-й раз стала чемпионом мира по хоккею. По этому показателю канадцы сравнялись со сборной СССР и России, в активе которой также значится 27 подобных титулов. Наибольшее общее количество медалей на чемпионатах мира завоевала сборная Канады — 51 (27 — золото, 15 — серебро, 9 — бронза). В активе СССР/России 47 медалей (27 — золото, 10 — серебро, 10 — бронза).

Сборная России вылетела из турнира, проиграв будущему победителю турнира в четвертьфинале.

Напомним, на матч Россия — Беларусь на чемпионате мира по хоккею пришел только один болельщик. Матч происходил в столице Латвии, в Риге. Арена, на которой происходил матч, вмещает в себе 1058 человек.