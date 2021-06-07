Збірна Канади виграла чемпіонат світу з хокею, у драматичному фіналі перемігши Фінляндію

Збірна Канади виграла чемпіонат світу, хоча ще зовсім недавно могла не вийти з групової стадії турніру.

Збірна Канади виграла чемпіонат світу з хокею, обігравши у фіналі турніру Фінляндію з рахунком 3:2 в овертаймі.

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Першу шайбу в матчі забили фіни — вже на дев'ятій хвилині першого періоду це вдалося зробити Мікаелю Руохомаа.

У другому періоді канадці зрівняли рахунок, коли більшість реалізував Макс Комтуа. За чотири хвилини до кінця періоду капітан збірної Канади Адам Хенрік міг вивести канадців вперед, але гол не був зарахований.

У третьому періоді Фінляндія знову вийшла вперед, але вже через п'ять хвилин канадці знову реалізували більшість і зрівняли рахунок. Основний час завершився внічию, а в овертаймі сильнішими виявилися канадці — автором переможної шайби став Нік Пол.

Зазначимо, що у матчі за 3-е місце чемпіонату світу збірна США розгромила Німеччину (6:1).

Чемпіонат світу

Фінал

Фінляндія — Канада — 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голи: 1:0 — Руохомяя (Каски), 8:57

1:1 — Комтуа (Браун, Уокер), 24:30 — 5х4

2:1 — Ліндбом (Ноусіайнен, Руохомяя), 45:27

2:2 — Хенрік (Комтуа, Браун) — 5х4

3:2 — Пол (Браун), 66:28

Воротарі: Олкінуора — Кемпер

Завдяки цій перемозі Канада у 27-й раз стала чемпіоном світу з хокею. За цим показником канадці зрівнялися зі збірною СРСР і Росії, в активі якої також значиться 27 подібних титулів. Найбільшу загальну кількість медалей на чемпіонатах світу завоювала збірна Канади — 51 (27 — золото, 15 — срібло, 9 — бронза). В активі СРСР/Росії 47 медалей (27 — золото, 10 — срібло, 10 — бронза).

Збірна Росії вилетіла з турніру, програвши майбутньому переможцю турніру у чвертьфіналі.

Нагадаємо, на матч Росія — Білорусь на чемпіонаті світу з хокею прийшов тільки один уболівальник. Матч відбувався в столиці Латвії, в Ризі. Арена, на якій відбувався матч, вміщує 1058 осіб.