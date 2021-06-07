Сборная Украины в товарищеском матче разгромила команду Кипра

В заключительном товарищеском матче перед Евро-2020 команда Андрея Шевченко одержала крупную победу над сборной Кипра

Сборная Украины завершила подготовительный сбор к Евро-2020 победой над сборной Кипра в Харькове. Встреча завершилась со счетом 4:0.

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В первом тайме хозяева доминировали на поле, однако не смогли воспользоваться своими моментами. Тем не менее, на 37-й минуте Александр Зубков заработал пенальти, спровоцировав соперника на фол последней надежды. Кипр остался в меньшинстве, а арбитр назначил 11-метровый удар, который реализовал Андрей Ярмоленко — 1:0. Под конец первого тайма украинцы заработали второй пенальти. На этот раз подачу Ярмоленко с правого фланга в штрафную площадь рукой прервал защитник киприотов. На этот раз к "точке" подошел Александр Зинченко и также успешно исполнил удар — 2:0.

В начале второй половины сборная Украины не сбавляла темп и продолжала атаковать. Марлос разыграл красивую комбинацию с Ярмоленко и Зинченко и отдал передачу на дальний угол, где защитники киприотов потеряли Романа Яремчука. Тому оставалось лишь покатить мяч в ворота. Четвертый гол сборная Украины провела спустя шесть минут: Ярмоленко с линии штрафной пробил нерабочей правой ногой, мяч срикошетил от защитника, к чему вратарь кипрской сборной Панайи оказался не готов — 4:0.

Игра была сделана и Андрей Шевченко выпустил на поле Шапаренко, Беседина и Судакова. Но голов в этом матче команды больше не забивали. Итоговый счет — 4:0, сборная Украины подходит к Евро-2020 в хорошей форме и с позитивным впечатлением от харьковских сборов.

Товарищеский матч

Украина — Кипр — 4:0 (2:0)

Голы: Ярмоленко (37, с пенальти, 65), Зинченко (45+2, с пенальти), Яремчук (59).

Украина: Пятов (к), Соболь, Кривцов, Забарный, Матвиенко (Караваев, 60), Малиновский (Судаков, 67), Макаренко (Степаненко, 46), Зинченко, Зубков (Марлос, 46), Ярмоленко (Шапаренко, 70), Яремчук (Беседин, 67).

Запасные: Бущан, Трубин, Попов, Безус, Миколенко, Довбик.

Тренер: Андрей Шевченко.

Кипр: Панайи, Сотериу, Иоанну, Панайоту, Артиматас (к) (Гогич, 78), Кириаку (Захария, 69), Авраам (Кусулос, 46), Питтас (Лоизу, 85), Папулис (Кастанос, 61), Илиа (Христофи, 46).

Запасные: Параскевас, Неофитос, Стелиос, Николау, Киприану, Константинос.

Тренер: Николаос Костеноглу.

Арбитр: Виталийс Спасйонниковс (Латвия).

Удален: Панайоту (36).