Збірна України в товариському матчі розгромила команду Кіпру

У підсумковому товариському матчі перед Євро-2020 команда Андрія Шевченка здобула велику перемогу над збірною Кіпру

Збірна України завершила підготовчий збір до Євро-2020 перемогою над збірною Кіпру в Харкові. Зустріч завершилася з рахунком 4: 0.

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У першому таймі господарі домінували на полі, проте не змогли скористатися своїми моментами. Проте, на 37-й хвилині Олександр Зубков заробив пенальті, спровокувавши суперника на фол останньої надії. Кіпр залишився в меншості, а арбітр призначив 11-метровий удар, який реалізував Андрій Ярмоленко — 1: 0. Під кінець першого тайму українці заробили другий пенальті. Цього разу подачу Ярмоленка з правого флангу в штрафний майданчик рукою перервав захисник кіпріотів. Цього разу до "точки" підійшов Олександр Зінченко і також успішно виконав удар — 2: 0.

На початку другої половини збірна України не зменшувала темп і продовжувала атакувати. Марлос розіграв красиву комбінацію з Ярмоленком і Зінченком і віддав передачу на дальній кут, де захисники кіпріотів втратили Романа Яремчука. Тому залишалося лише покотити м'яч у ворота. Четвертий гол збірна України провела через шість хвилин: Ярмоленко з лінії штрафного пробив неробочий правою ногою, м'яч зрикошетив від захисника, до чого воротар кіпрської збірної Панайї виявився не готовий — 4: 0.

Гру було зроблено і Андрій Шевченко випустив на поле Шапаренка, Бєсєдіна і Судакова. Але голів у цьому матчі команди більше не забивали. Підсумковий рахунок — 4: 0, збірна України підходить до Євро-2020 у хорошій формі і з позитивним враженням від харківських зборів.

Товариський матч

Україна — Кіпр — 4: 0 (2: 0)

Голи: Ярмоленко (37, з пенальті, 65), Зінченко (45 + 2, з пенальті), Яремчук (59).

Україна: П'ятов (к), Соболь, Кривцов, Забарний, Матвієнко (Караваєв, 60), Маліновський (Судаков, 67), Макаренко (Степаненко, 46), Зінченко, Зубков (Марлос, 46), Ярмоленко (Шапаренко, 70), Яремчук (Бєсєдін, 67).

Запасні: Бущан, Трубін, Попов, Безус, Миколенко, Довбик.

Тренер: Андрій Шевченко.

Кіпр: Панайї, Сотера, Іоанну, Панайоту, Артіматас (к) (Гогіч, 78), Кіріаку (Захарія, 69), Авраам (Кусулос, 46), Піттас (Лоізу, 85), Папуліс (Кастанос, 61), Ілля (Христофі, 46).

Запасні: Параскевас, Неофітос, Стеліос, Ніколау, Кіпріану, Константінос.

Тренер: Ніколаос Костеноглу.

Арбітр: Віталійс Спасйонніковс (Латвія).

Вилучений: Панайоту (36).