Сборная Италии обыграла Турцию в матче-открытии Евро-2020

В первом матче чемпионата Европы по футболу сборная Италии одержала убедительную победу над Турцией

В Риме состоялся первый матч чемпионата Европы по футболу, в котором сборная Италии разгромила команду Турции — 3:0.

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В первой половине встречи итальянцы доминировали, создав несколько голевых моментов. Уже на 3-й минуте удар Берарди оказался неточным, а спустя 4 минуты Чиро Иммобиле не смог пробить голкипера турецкой сборной. Ближе к середине первого тайма хороший шанс имел Инсинье, но его удар в дальний угол оказался неточным.

Первый тайм выдался сложным для арбитров: на 21-й минуте Чиро Иммобиле пробивал по воротам и угодил в руку сопернику. Рефери не решился назначить 11-метровый удар. А в конце первого тайма арбитр пошел смотреть VAR, но снова не отважился указать на точку.

Все, что итальянцы не забили в первом тайме, влетело в ворота турков во втором. В начале второй 45-минутки прострел Берарди с фланга оказался фатальным для Демиреля — мяч рикошетом от него влетел в ворота Турции — 1:0. На 66-й минуте удар Спинаццолы парировал Чакыр, но на добивании был первым Чиро Иммобиле — 2:0.

Италия доминировала на поле и третий мяч был делом времени. Его на 79-й минуте забил Лоренцо Инсинье, который воспользовался грубой ошибкой голкипера Турции, который, фактически, подарил мяч сопернику — 3:0.

За оставшееся время Турция не сумела создать у ворот соперника ни одного момента, чтобы не проиграть с "сухим" счетом. Финальный свисток зафиксировал победу итальянской команды со счетом 3:0.

Чемпионат Европы. Групповой этап. 1-й тур

Турция — Италия — 0:3 (0:0)

Голы: Демирал, 53 (автогол), Иммобиле, 66, Инсинье, 79

Турция: Чакыр — Челик, Демирал, Сеюнджю, Мераш — Йокушлу (Кахведжи, 65) — Караман (Дервишоглу, 77), Языджы (Ундер, 46), Туфан (Айхан, 65), Чалханоглу — Йылмаз.

Италия: Доннарумма — Флоренци (Ди Лоренцо, 46), Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола — Барелла, Жоржиньо, Локателли (Кристанте, 74) — Берарди (Бернардески, 85), Иммобиле (Белотти, 81), Инсинье (Кьеза, 81).