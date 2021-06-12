Збірна Італії обіграла Туреччину в матчі-відкритті Євро-2020

У першому матчі чемпіонату Європи з футболу збірна Італії здобула переконливу перемогу над Туреччиною.

У Римі відбувся перший матч чемпіонату Європи з футболу, в якому збірна Італії розгромила команду Туреччини — 3:0.

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У першій половині зустрічі італійці домінували, створивши кілька гольових моментів. Вже на 3-й хвилині удар Берарді виявився неточним, а через 4 хвилини Чіро Іммобіле не зміг пробити голкіпера турецької збірної. Ближче до середини першого тайму хороший шанс мав Лоренцо Інсіньє, але його удар в дальній кут виявився неточним.

Перший тайм видався складним для арбітрів: на 21-й хвилині Чіро Іммобіле пробивав по воротах і влучив у руку супернику. Рефері не наважився призначити 11-метровий удар. А в кінці першого тайму арбітр пішов дивитися VAR, але знову не наважувався вказати на точку.

Все, що італійці не забили в першому таймі, влетіло у ворота турків у другому. На початку другої 45-хвилинки простріл Берарді з флангу виявився фатальним для Деміреля — м'яч рикошетом від нього влетів у ворота Туреччини — 1:0. На 66-й хвилині удар Спінаццоли парирував Чакир, але на добиванні був першим Чіро Іммобіле — 2:0.

Італія домінувала на полі і третій м'яч був справою часу. Його на 79-й хвилині забив Лоренцо Інсіньє, який скористався грубою помилкою голкіпера Туреччини, який, фактично, подарував м'яч супернику — 3:0.

За час, що залишився, Туреччина не зуміла створити біля воріт суперника жодного моменту, щоб не програти з "сухим" рахунком. Фінальний свисток зафіксував перемогу італійської команди з рахунком 3:0.

Чемпіонат Європи. Груповий етап. 1-й тур

Туреччина — Італія — 0:3 (0:0)

Голи: Демірал, 53 (автогол), Іммобіле, 66, Інсіньє, 79

Туреччина: Чакир — Челік, Демірал, Сеюнджю, Мераш — Йокушлу (Кахведжі, 65) — Караман (Дервішоглу, 77), Язиджи (Ундер, 46), Туфан (Айхан, 65), Чалханоглу — Йилмаз.

Італія: Доннарумма — Флоренці (Ді Лоренцо, 46), Бонуччі, К'єлліні, Спінаццола — Барелла, Жоржиньйо, Локателлі (Крістанте, 74) — Берарді (Федеріко Бернардескі, 85), Іммобіле (Белотті, 81), Лоренцо Інсіньє (К'єза, 81).