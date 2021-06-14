Никакого секса и обед в одиночестве: в Токио рассказали правила поведения в Олимпийской деревне

Организаторы сообщили, что будут раздавать презервативы, что уже стало традицией, но спортсменам посоветовали забрать их домой

Организаторы Олимпийских игр в Токио планируют раздать около 150 тысяч презервативов на Играх в следующем месяце, но советуют спортсменам забрать их домой, а не использовать их в Олимпийской деревне, где будут действовать жесткие правила социального дистанцирования. Об этом пишет CNN.

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Презервативы в Олимпийских деревнях начали раздавать еще в 1988 году во время Игр в Сеуле, чтобы повысить осведомленность спортсменов о ВИЧ и СПИДе. Традицию Международный олимпийский комитет решил не нарушать, но спортсменам уже порекомендовали держаться подальше друг от друга.

[ + – ] Вид на Олимпийскую деревню Фото: The Japan Times

"Презервативы раздаются не для использования в Олимпийской деревне, а для того, чтобы спортсмены забирали их в свои страны для повышения осведомленности о проблемах ВИЧ и СПИДа", — уже сообщили организаторы.

К тому же спортсмены буду жить в спартанских условиях: к их услугам будут только односпальные кровати из переработанного картона, небольшой комод и шкаф.

[ + – ] Комната спортсменов в Олимпийской деревне Фото: The Japan Times

Также тем немногим зрителям, кого допустят на трибуны, запретили кричать и петь, чтобы не распространять коронавирус, а ограничиться аплодисментами.

Проблема возникла и с питанием. Ранее планировалось, что участники Игр будут собираться в больших столовых, одна из них вмещает сразу 4500 человек. Теперь им рекомендуют принимать пищу в одиночестве, закрывшись у себя в номере.

Впрочем, меню спортсменов порадует: оно будет очень японским и традиционным. Им подадут холодную лапшу сомэн — классическое блюдо, которое едят в жаркие летние месяцы в Японии.

[ + – ] Холодная лапша "сомэн" Фото: Соцсети

Также участников будут угощать рыбными тефтельками в томатном супе с овощами, жареном во фритюре лососе с Хоккайдо, тостами с персиками, ветчиной и сливочным сыром, а на десерт подадут подслащенное пюре из зеленой сои.

"Без надлежащих мер потребуется только один человек, чтобы занести болезнь и распространить ее, особенно в таких местах, как деревня спортсменов", — сказал Нобухико Окабе, один из специалистов по инфекционным заболеваниям, консультирующий Токио-2020 по мерам борьбы с коронавирусом.

"Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы не допустить вспышки болезни, и нам действительно нужно сотрудничество всех спортсменов и делегаций, чтобы это сработало", — добавил он.

Напомним, Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля 2021 года. Именно в этот день состоится церемония открытия. Участие в них примут 12 500 спортсменов из 205 стран мира. Это будут первые Олимпийские игры, которые в связи с чрезвычайными обстоятельствами были перенесены, а не отменены, а также первые в истории Олимпийские игры, которые пройдут в нечётный год.