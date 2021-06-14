Ніякого сексу й обід на самоті: у Токіо розповіли правила поведінки в Олімпійському селищі

Організатори повідомили, що будуть роздавати презервативи, що вже стало традицією, але спортсменам порадили забрати їх додому

Організатори Олімпійських ігор у Токіо планують роздати близько 150 тисяч презервативів на Іграх у наступному місяці, але радять спортсменам забрати їх додому, а не використовувати їх в Олімпійському селищі, де будуть діяти жорсткі правила соціального дистанціювання. Про це пише CNN.

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Презервативи в Олімпійських селах почали роздавати ще в 1988 році під час Ігор у Сеулі, щоб підвищити обізнаність спортсменів про ВІЛ і СНІД. Традицію Міжнародний олімпійський комітет вирішив не порушувати, але спортсменам уже порекомендували триматися подалі одне від одного.

[ + – ] Краєвид на Олімпійське селище Фото: The Japan Times

"Презервативи роздаються не для використання в Олімпійському селищі, а для того, щоб спортсмени забирали їх у свої країни для підвищення обізнаності про проблеми ВІЛ і СНІДу", — уже повідомили організатори.

До того ж спортсмени будуть жити в спартанських умовах: до їхніх послуг будуть тільки односпальні ліжка з переробленого картону, невеликий комод і шафа.

[ + – ] Кімната спортсменів в Олімпійському селищі Фото: The Japan Times

Також тим небагатьом глядачам, кого допустять на трибуни, заборонили кричати і співати, щоб не поширювати коронавірус, а обмежитися оплесками.

Проблема виникла і з харчуванням. Раніше планувалося, що учасники Ігор будуть збиратися у великих їдальнях, одна з них вміщає відразу 4500 чоловік. Тепер їм рекомендують приймати їжу на самоті, закрившись у себе в номері.

Втім, меню спортсменів порадує: воно буде дуже японським і традиційним. Їм подадуть холодну локшину сомен — класична страва, яку їдять у спекотні літні місяці в Японії.

[ + – ] Холодна локшина "сомен" Фото: Соцсети

Також учасників пригощатимуть рибними тюфтельками в томатному супі з овочами, смаженим у фритюрі лососем з Хоккайдо, тостами з персиками, шинкою і вершковим сиром, а на десерт подадуть підсолоджене пюре із зеленої сої.

"Без належних заходів треба тільки одну людину, щоб занести хворобу і поширити її, особливо в таких місцях, як село спортсменів", — сказав Нобухіко Окабе, один з фахівців з інфекційних захворювань, який консультує Токіо-2020 щодо заходів боротьби з коронавірусом.

"Ми повинні зробити все від нас залежне, щоб не допустити спалаху хвороби, і нам дійсно потрібна співпраця всіх спортсменів і делегацій, щоб це спрацювало", — додав він.

Нагадаємо, Олімпійські ігри в Токіо стартують 23 липня 2021 року. Саме в цей день відбудеться церемонія відкриття. Участь у них візьмуть 12 500 спортсменів з 205 країн світу. Це будуть перші Олімпійські ігри, які у зв'язку з надзвичайними обставинами були перенесені, а не скасовані, а також перші в історії Олімпійські ігри, які пройдуть у непарний рік.