Англия потеряла очки в игре с Шотландией на Евро-2020

Подопечные Гарета Саутгейта сенсационно сыграли вничью против аутсайдера группы, осложнив себе борьбу за выход в плей-офф

В Лондоне, на стадионе "Уэмбли" завершился матч между командами Англии и Шотландии.

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Вопреки многочисленным прогнозам, Шотландия сумела дать бой фавориту матча. Хотя все складывалось команды нелегко: уже на 11-й минуте англичане могли выходить вперед. Это Стоунз подключился к розыгрышу углового и головой отправил мяч в в створ ворот. Но на пути мяча оказалась стойка. В следующей атаке завершающий удар наносил Мэйсон Маунт, но молодой полузащитник промахнулся с пяти метров после передачи от Стерлинга. Шотландия играла от обороны, но и свои моменты не забывала создавать: ОʼДоннел плотно пробил из-за пределов штрафной площади — Пикфорд спас сборную Англии.

Самый верный шанс забить гости упустили уже во втором тайме: удар Дайкса на 62-й минуте мог стать фатальным для подопечных Гарета Саутгейта, но на последнем рубеже Англию спас Рис Джеймс. Англичане свой самый острый момент испортили уже в компенсированное время, когда никто не смог затолкать мяч в ворота из-за скопления футболистов в штрафной площади: Робертсон и Макгрегор заблокировали удары англичан и выбили мяч подальше от ворот.

Таким образом, ситуация в группе D после двух сыгранных туров максимально запутанная: Англия и Чехия имеют по 4 очка, а Хорватия и Шотландия — по 1 пункту. В последнем туре Англия сыграет против Чехии, а Хорватия примет Шотландию. Оба матча состоятся 22 июня.

Евро-2020. Групповой этап. 2-й тур

Англия — Шотландия — 0:0

Англия: Пикфорд — Джеймс, Стоунз, Мингс, Шоу — Райс, Филлипс — Фоден (Грилиш, 63), Маунт, Стерлинг — Кейн (Рэшфорд, 74) .

Шотландия: Маршалл — Мактоминей, Хенли, Тирни — ОʼДоннел, Макгинн, Гилмор (Армстронг, 76), Макгрегор, Робертсон — Дайкс, Адамс (Нисбет, 86).

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.