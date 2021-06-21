Нидерланды разгромили Северную Македонию в последнем матче группового этапа Евро-2020
Сборная Нидерландов выиграла группу сборной Украины на Евро-2020, победив во всех матчах.
Сборная Нидерландов катком прошлась по групповому этапу чемпионата Европы и является одним из главных фаворитов чемпионата Европы.
В заключительном матче группового этапа чемпионата Европы нидерландцы обыграли Северную Македонию.
Сначала мяч в составе голландцев на 24-й минуте матча забил новичок "Барселоны" и основной форвард Мемфис Депай, а добил македонцев новичок "ПСЖ" Джорджино Вейналдум, оформим в дубль – на 51-й и 58-й минуте.
Таким образом, сборная Нидерландов вышла из группы с первого места и будет ожидать своего соперника после завершения всех матчей на групповой стадии чемпионата Европы.
Евро-2020. Групповой этап. 3-й тур.
Северная Македония – Нидерланды 0:3 (0:1, 0:2)
Голы:
0:1 – 24 Депай, 0:2 – 51 Вейналдум, 0:3 – 58 Вейналдум.
Северная Македония – Димитриевски, Велкоски, Муслиу, Ристовски, Алиоски, Элмаз, Барди (Стояновски, 78), Трайковски (Хасани, 68), Адеми(Николов, 79), Тричковски (Чурлинов, 56), Пандев (Костадинов, 69).
Нидерланды – Стекеленбург, Думфрис (Бергейс, 46), Блинд, де Лигт, ван Анхолт, Вейналдум, Гравенберх, де Йонг (Гакпо, 79), де Врей (Тимбер, 46), Депай (Вегорст, 66), Мален (Промес, 66).
Предупреждения:
Ристовски (18), Муслиу (48), Алиоски (65), Костадинов (84).
Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.