Нидерланды разгромили Северную Македонию в последнем матче группового этапа Евро-2020

Сборная Нидерландов выиграла группу сборной Украины на Евро-2020, победив во всех матчах.

Сборная Нидерландов катком прошлась по групповому этапу чемпионата Европы и является одним из главных фаворитов чемпионата Европы.

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В заключительном матче группового этапа чемпионата Европы нидерландцы обыграли Северную Македонию.

Сначала мяч в составе голландцев на 24-й минуте матча забил новичок "Барселоны" и основной форвард Мемфис Депай, а добил македонцев новичок "ПСЖ" Джорджино Вейналдум, оформим в дубль – на 51-й и 58-й минуте.

Таким образом, сборная Нидерландов вышла из группы с первого места и будет ожидать своего соперника после завершения всех матчей на групповой стадии чемпионата Европы.

Евро-2020. Групповой этап. 3-й тур.

Северная Македония – Нидерланды 0:3 (0:1, 0:2)

Голы:

0:1 – 24 Депай, 0:2 – 51 Вейналдум, 0:3 – 58 Вейналдум.

Северная Македония – Димитриевски, Велкоски, Муслиу, Ристовски, Алиоски, Элмаз, Барди (Стояновски, 78), Трайковски (Хасани, 68), Адеми(Николов, 79), Тричковски (Чурлинов, 56), Пандев (Костадинов, 69).

Нидерланды – Стекеленбург, Думфрис (Бергейс, 46), Блинд, де Лигт, ван Анхолт, Вейналдум, Гравенберх, де Йонг (Гакпо, 79), де Врей (Тимбер, 46), Депай (Вегорст, 66), Мален (Промес, 66).

Предупреждения:

Ристовски (18), Муслиу (48), Алиоски (65), Костадинов (84).

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.