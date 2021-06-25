Наконец-то бокс со зрителями: Митрофанов проведет бой WBO Oriental 17 июля

В Киеве состоится защита титула украинца первого титула в профессиональной карьере — WBO Oriental в первом среднем весе.

Промоутерская компания K2 Promotions 17 июля проведет вечер бокса в комплексе "Equides Сlub".

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Главным событием ивента станет поединок украинского боксера первого среднего веса Дмитрия Митрофанова (10-0-1, 5 КО).

Имя соперника в бою пока неизвестно. В андеркарде боя в ринг выйдут одессит Василий Чеботарь (8-0-0, 3 КО), Хасан (20-1-0, 10 КО) и Хусейн Байсангуров (18-1-0, 16 КО) и другие боксеры.

"Это будет действительно крутое боксерское шоу. Такого мы давно не делали. Наконец, после вынужденной паузы, вечер бокса состоится со зрителями в зале. Вместе с нашим новым генеральным партнером Parimatch и стриминговой платформой Megogo мы готовим для болельщиков зрелищные поединки и VIP After Party. Поэтому 17 июля на вас ждет замечательная локация, известные гости и классный бокс. Спешите за билетами — их всего тысяча", — сказал генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк.

В декабре 2020 года Митрофанов победил единогласным решением судей британца Асинью Байфилда и завоевал пояс WBO Oriental. Эта победа принесла Дмитрию первый титул в профессиональной карьере — WBO Oriental в первом среднем весе и 15-ю позицию в рейтинге WBO.

Напомним, на профи-ринге Митрофанов провел 11 поединков, выиграв 10 из них, 5 из которых – нокаутами.

Митрофанов является обладателем золота Универсиады, бронзовым призером чемпионата Европы, чемпионом Украины, участником Всемирной серии бокса в составе легендарных "Украинская атаманов" и "Мексико Сити Геррерос".

Профессиональный дебют Митрофанова состоялся в октябре 2017 года в США, где он одержал победу техническим нокаутом над американцем Брэндоном Меддоксом.