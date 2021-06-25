Нарешті бокс із глядачами: Митрофанов проведе бій WBO Oriental 17 липня

У Києві відбудеться захист титулу українця першого титулу в професійній кар'єрі — WBO Oriental у першій середній вазі.

Промоутерська компанія K2 Promotions 17 липня проведе вечір боксу в комплексі "Equides Сlub".

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Головною подією івенту стане поєдинок українського боксера першої середньої ваги Дмитра Митрофанова (10-0-1, 5 КО).

Ім'я суперника в бою поки невідоме. В андеркарді бою на ринг вийдуть одесит Василь Чоботар (8-0-0, 3 КО), Хасан (20-1-0, 10 КО) і Хусейн Байсангуров (18-1-0, 16 КО) й інші боксери.

"Це буде дійсно круте боксерське шоу. Такого ми давно не робили. Нарешті, після вимушеної паузи, вечір боксу відбудеться з глядачами в залі. Разом із нашим новим генеральним партнером Parimatch і стримінговою платформою Megogo ми готуємо для уболівальників видовищні поєдинки та VIP After Party. Тому 17 липня на вас чекає чудова локація, відомі гості та класний бокс. Поспішайте за квитками — їх всього тисяча", — сказав генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк.

У грудні 2020 року Митрофанов переміг одноголосним рішенням суддів британця Асінія Байфілда та завоював пояс WBO Oriental. Ця перемога принесла Дмитру перший титул у професійній кар'єрі — WBO Oriental у першій середній вазі та 15-у позицію в рейтингу WBO.

Нагадаємо, на профі-рингу Митрофанов провів 11 поєдинків, вигравши 10 з них, 5 з яких — нокаутом.

Митрофанов є володарем золота Універсіади, бронзовим призером чемпіонату Європи, чемпіоном України, учасником Всесвітньої серії боксу в складі легендарних "Українська отаманів" і "Мексико Сіті Геррерос".

Професійний дебют Митрофанова відбувся в жовтні 2017 року США, де він здобув перемогу технічним нокаутом над американцем Брендоном Меддоксом.